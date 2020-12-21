Первую в Беларуси цифровую подстанцию 330 кВ введут в 2021 году

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую в Беларуси цифровую подстанцию 330 кВ введут после реконструкции в 2021 году, сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич в пресс-центре БЕЛТА.

"Подстанция "Могилев-330" - это первая цифровая подстанция в белорусской энергосистеме класса напряжения 330 кВ. Этот проект находится в активной фазе реализации. Ввод запланирован в конце следующего года", - сказал Виктор Каранкевич.

Как пояснил генеральный директор ГПО "Белэнерго" Павел Дрозд, цифровые технологии помогут повысить надежность работы оборудования и безопасность эксплуатации подстанции "Могилев-330", минимизировать ошибочные действия оперативного и обслуживающего персонала, снизить капитальные и эксплуатационные затраты.

Павел Дрозд

"Цифровые технологии позволят в непрерывном режиме вести мониторинг состояния оборудования. После реконструкции площадь подстанции уменьшится примерно на 40%", - добавил Павел Дрозд.

По словам гендиректора "Белэнерго", цифровые технологии будут внедряться и на других подстанциях энергосистемы.

Подстанция "Могилев-330" - ключевая в могилевском энергоузле и одна из базовых подстанций в белорусской энергосистеме. Она играет важную роль в электроснабжении таких крупных потребителей, как БМЗ, "Могилевхимволокно", "Моготекс", "Могилевлифтмаш", СЭЗ "Могилев" и др.-0-

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