Первые 140-тонные БЕЛАЗы поступили на рынок Украины

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партия первых 140-тонных карьерных самосвалов серии БЕЛАЗ-7513 поставлена в адрес украинской компании "Метинвест", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

"Три машины уже начали нести свою трудовую вахту в карьерах Центрального ГОКа. Один самосвал введен в эксплуатацию на Южном горно-обогатительном комбинате и даже получил свое имя - "Атлант", - рассказали в пресс-службе.

Одной из главных технических особенностей машин является новая облегченная платформа, которая на 4 т легче классической. Благодаря этому данные самосвалы могут перевозить 140 т горной массы. Также в арсенале машин дизель мощностью 1500 л.с., электромеханическая трансмиссия переменно-постоянного тока. Машины, поступившие в эксплуатацию, изготовлены в индивидуальной комплектации, которая включает в себя новую кабину с обогреваемыми зеркалами, сиденье повышенной комфортности, дополнительный отопитель кабины, систему кругового видеообзора и автоматическую систему пожаротушения.

В июне "Метинвест" получит еще один 140-тонник. Всего до конца года БЕЛАЗ планирует поставить три машины в таком же исполнении.-0-