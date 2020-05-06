Первые биржевые торги ветпрепаратами пройдут 14 мая

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые биржевые торги ветеринарными препаратами пройдут на Белорусской универсальной товарной бирже 14 мая, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Торги организуются в секции перспективных биржевых товаров и пройдут по принципу обратного аукциона - на понижение цены. Цель проекта - обеспечить прозрачное ценообразование на белорусском рынке ветпрепаратов и кормовых добавок ветеринарного назначения, объем которого, по некоторым оценкам, составляет порядка $400 млн в год", - сказал Роман Янив.

Желание закупать ветпрепараты через биржу изъявили уже более 50 отечественных сельхозпредприятий. "В основном это организации, которые ранее приобретали на бирже смежную продукцию. Вместе с тем есть и новые предприятия, которые хотели бы воспользоваться биржевой площадкой для повышения эффективности закупок, - отметил руководитель секции перспективных биржевых товаров БУТБ Максим Хомич. - К примеру, в торгах средствами защиты растений в среднем участвуют около 60 продавцов и 20-30 покупателей. При такой расстановке сил за счет конкуренции между поставщиками, среди которых есть как белорусские, так и иностранные компании, покупатели экономят не менее 15% от выделенных на закупку средств. Аналогичные результаты ожидаем и на торгах ветпрепаратами".

Секция перспективных биржевых товаров создана на БУТБ в конце 2018 года с целью проработки и вывода на биржевую площадку новых товарных позиций. В настоящее время в этой секции на внутренний рынок реализуются семена для посева и средства защиты растений, а также цемент и щебень на экспорт.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо- и сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-