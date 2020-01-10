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10 января 2020, 10:22

Первые партии белорусских патронов поставлены на экспорт

Фото из архива
Фото из архива

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые партии белорусских патронов произведены на экспорт и поставлены заказчику. Об этом в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня" рассказал гендиректор ГВТУП "Белспецвнештехника" Алексей Скрага, сообщает БЕЛТА.

Патронное производство в Оршанском районе начали создавать около двух лет назад. Строительство объекта пока продолжается, госпредприятие "Белспецвнештехника" реализует проект через свою "дочку" - ООО "БСВТ - новые технологии". Предприятие представляет собой целый комплекс. Это и места хранения комплектующих, и система их выдачи и доставки к месту производства, и само производство, упаковка и учет, лабораторные испытания и организация хранения готовых изделий. Имеется более десяти станков, производительность одного типа - 2,4 тыс. патронов в час, другого - 3550.

"Первые партии патронов произведены на экспорт и уже поставлены заказчику. Это спортивно-охотничьи боеприпасы калибров 7,62х54, 7,62х39 и 9х19. Покупатель доволен. Ждет отправки очередная большая партия. Скажу больше: практически каждую неделю к нам приезжают иностранные делегации, смотрят наши патроны, и многие заказывают их. Не стану раскрывать подробности, но заказы уже есть на годы вперед. Линейку этих изделий будем расширять под заказчика, такая возможность имеется", - поделился планами Алексей Скрага. Первая партия - более пяти миллионов штук - ушла в одну из европейских стран.

По словам Алексея Скраги, производство может полностью закрыть в Беларуси потребности в патронах по всем направлениям - спортивные, охотничьи для нарезного оружия, боевые и, если понадобятся, строительные. "Боеприпас нашего производства соответствует мировым стандартам, но в силу различных причин он гораздо дешевле для внутреннего потребления и более привлекателен для зарубежного покупателя", - отметил гендиректор.

На предприятии сертифицировано производство спортивно-охотничьих патронов. "Практически завершена эта процедура и в отношении производства боевых патронов. Все необходимые условия для этого выполнены, остались небольшие внутренние формальности. С полной уверенностью могу утверждать, что в стране собственное патронное производство уже есть", - подчеркнул Алексей Скрага.

Сейчас комплектующие закупаются в России. "Конечно, вопрос импортозамещения стоит. Над этим думаем. В планах - в ближайшей перспективе открыть производство нитроцеллюлозы. Изучаем целесообразность строительства порохового завода. Опять же металлургическая промышленность у нас достаточно развита. При наличии восьми многопрофильных предприятий металлургического комплекса решить вопрос производства гильзы, пули и других металлических компонентов боеприпаса, думаю, не такая уж сложная проблема. Вопрос в экономической целесообразности", - рассказал гендиректор.

Он добавил, что на базе, где сейчас находится патронное производство, на хранении находились ракеты Р-27, отслужившие свой срок и подлежащие утилизации. "Наши специалисты после детального осмотра этих изделий предложили их отремонтировать. И вот результат - отдали Вооруженным Силам более сотни восстановленных и готовых к применению ракет. А каждая из них на мировом рынке стоит более $900 тыс. Экономия для государства налицо. Это не разовый заказ, запасы таких и подобных ракет, для которых возможен ремонт и даже модернизация, в стране имеются, на рынке они тоже востребованы", - заключил Алексей Скрага.

Как сообщалось, в феврале 2019-го председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко рассказал, что производство боеприпасов для служебного и гражданского стрелкового оружия начнется в Беларуси в 2019 году. В сентябре Роман Головченко отмечал, что на площадке в Оршанском районе "фактически формируется целый промышленный кластер, связанный с боеприпасами и взрывчатыми веществами".-0-

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