Первые сделки по закупке пивоваренного ячменя совершены на БУТБ

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые сделки по закупке пивоваренного ячменя совершены на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"В ходе двух торговых сессий 7 и 9 сентября один из крупнейших отечественных производителей солода приобрел 950 т данной продукции. Продавцами сырья выступили российские компании. Всего в последней торговой сессии участвовали 75 поставщиков. Ожидается, что совершенные сделки станут отправной точкой для регулярного использования биржевого механизма при закупках этого востребованного в пивоваренной отрасли сырья", - сказал Роман Янив.

Как отметил пресс-секретарь биржи, несмотря на постоянное увеличение собственной сырьевой базы и появление новых сортов отечественной селекции, белорусским производителям по-прежнему приходится закупать значительные объемы пивоваренного ячменя за рубежом. Причем от качества и стоимости сырья напрямую зависит конкурентоспособность готового продукта - солода. "Биржевая площадка обеспечивает доступ к ведущим поставщикам ячменя из ближнего и дальнего зарубежья, а высокий уровень конкуренции в ходе торгов позволяет заключать сделки на максимально выгодных условиях. Естественно, запуску нового товарного направления предшествовала серьезная подготовительная работа. Зато уже самая первая торговая сессия наглядно продемонстрировала эффективность биржевого механизма", - подчеркнул он.

Роман Янив также обратил внимание на то, что в настоящее время интерес к участию в торгах пивоваренным ячменем проявляют как покупатели, так и продавцы. Для первых это возможность сэкономить на закупке, а для вторых - выйти на крупных заказчиков. Об этом свидетельствует и количество заявок на покупку и продажу, размещаемых в торговой системе БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

В целом за 8 месяцев 2021 года на БУТБ совершено более 8 тыс. сделок с сельхозпродукцией на общую сумму Br926 млн. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество сделок выросло на 80%, а их сумма - на 54%.-0-