Первые транзитные сделки по реализации сухого молока совершены на БУТБ

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые транзитные сделки по реализации сухого молока совершены на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Продавцами и покупателями выступили российские компании, которые для снижения коммерческих рисков предпочли воспользоваться белорусской биржевой площадкой. Реализовано 60 т сухого обезжиренного молока на общую сумму 11,6 млн российских рублей (Br380 тыс. по актуальному курсу).

"При работе на внебиржевом рынке всегда есть риск невыполнения договорных обязательств одной из сторон. На биржевой площадке такая возможность сведена к минимуму за счет применения механизма биржевого задатка, расчетов через счета биржи, схемы "поставка против платежа" и других инструментов контроля за исполнением сделок. Поэтому иностранные компании, желая подстраховаться, иногда совершают так называемые транзитные сделки, когда оба контрагента - нерезиденты Беларуси. С товарами сельскохозяйственной группы подобные сделки ранее не совершались", - пояснил Роман Янив.

В целом транзитные биржевые сделки в текущем году совершались только в секции промышленных и потребительских товаров БУТБ. По итогам девяти месяцев их количество достигло 64. Участниками сделок были преимущественно субъекты хозяйствования из России и стран Балтии.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-