Первые заявки на регистрацию медизделий по правилам ЕАЭС поданы в странах союза

21 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе поданы первые заявки за регистрацию медицинских изделий по общим правилам ЕАЭС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии со ссылкой на заместителя директора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Джаныл Джусупову.

"Первые заявки на регистрацию медизделий по правилам ЕАЭС были поданы в уполномоченные органы Казахстана и России", - уточнили в ЕЭК.

В пресс-службе отметили, что страны ЕАЭС совместно с ЕЭК практически завершили работу по подготовке интегрированной информационной системы для общего рынка медицинских изделий союза. "Информационная система включает единый реестр медизделий, зарегистрированных в странах союза, единый реестр уполномоченных организаций, имеющих право исследовать медизделия в целях регистрации, а также единую информационную базу данных мониторинга безопасности, качества и эффективности медицинских изделий", - добавили в пресс-службе.-0-