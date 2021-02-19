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Новости темы "Белорусская АЭС новейшего поколения 3+"
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый энергоблок БелАЭС 20 февраля будет планово отключен от сети. Такая информация размещена на официальном Telegram-канале государственного производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго", сообщает БЕЛТА.
"20 февраля первый энергоблок БелАЭС будет планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации", - говорится в сообщении.-0-