Первый энергоблок БелАЭС будет планово отключен от сети 10 марта

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый энергоблок Белорусской АЭС 10 марта будет планово отключен от сети, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, 10 марта первый энергоблок БелАЭС будет отключен от сети для проведения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке со снижением ее мощности до минимально контролируемого уровня. Данный вид исследований необходим для определения нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора", - рассказали в пресс-службе.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области.-0-