25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, первый энергоблок БелАЭС отключен от сети для проведения испытаний и регламентных работ", - сказали в пресс-службе.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области.-0-