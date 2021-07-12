Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети - Минэнерго

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора сегодня в 12.57, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"В соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки. Радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась", - рассказали в пресс-службе.

Причины отключения электрогенератора устанавливаются. После их устранения энергоблок будет включен в работу.-0-