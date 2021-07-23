23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый энергоблок БелАЭС планируют включить в сеть к середине августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"На первом энергоблоке БелАЭС проводятся ревизия и диагностика оборудования турбогенератора. Эта работа выполняется в соответствии с технологическим регламентом. В ней задействованы как белорусские, так и российские специалисты. По ее завершении и устранении причин срабатывания автоматической защиты генератора на БелАЭС приступят к подготовительным операциям по вводу первого энергоблока в работу", - рассказали в пресс-службе.

С учетом необходимости прогрева оборудования и последующего набора мощности реакторной установки включение блока в сеть планируется к середине августа.-0-