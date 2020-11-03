Первый энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему страны

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Министерства энергетики.

"В 12.03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны", - сообщили в Минэнерго.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".

График пуска первого энергоблока Белорусской АЭС стартовал 7 августа, когда в корпус реактора была загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. Энергетический пуск блока планируется в ноябре этого года.-0-