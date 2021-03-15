Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в сеть, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"После успешного завершения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке первый энергоблок БелАЭС 14 марта включен в сеть. Реакторная установка выведена на номинальный уровень мощности", - рассказали в пресс-службе.

В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, до 5 апреля на первом энергоблоке планируется провести как испытания реакторной установки в стационарном режиме, так и динамические испытания на различных уровнях мощности с разгрузкой энергоблока, в том числе до нулевого уровня мощности.

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