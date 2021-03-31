31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После выполнения регламентных работ 31 марта в 14.42 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет повышение мощности реакторной установки до номинальной, сообщили БЕЛТА в Минэнерго.

В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, на первом энергоблоке будут продолжены регламентные работы и испытания.

"Началась подготовка к проведению комплексного опробования оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки. Ожидается, что к этим работам специалисты приступят в середине апреля", - отметили в Минэнерго.-0-