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06 мая 2021, 15:05

Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Белорусская АЭС новейшего поколения 3+"
Ядерное топливо готово для начальной загрузки в реактор второго энергоблока БелАЭС
Отработавшее ядерное топливо с БелАЭС планируют через 10 лет направить на переработку в Россию

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в сеть, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"6 мая в 14.48 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации. Специалисты приступили к комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальном уровне мощности реакторной установки, которое продлится в течение 15 суток", - рассказали в пресс-службе.

Комплексное опробование завершит этап опытно-промышленной эксплуатации блока.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится вблизи Островца Гродненской области.-0-

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