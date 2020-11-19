Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть после замены оборудования

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, а также испытаний теплоэнергетического оборудования, необходимых измерений и исследований", - сообщили в пресс-службе.

Включение энергоблока в сеть и набор нагрузки проведены в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний, проинформировали в пресс-службе.

"Реактор первого энергоблока в настоящее время работает на мощности 40% от номинальной. Продолжаются испытания систем и оборудования энергоблока", - отметили в пресс-службе.

Согласно графику сооружения БелАЭС, к этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".-0-