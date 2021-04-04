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Экономика
04 апреля 2021, 22:05

Первый энергоблок БелАЭС выработал 1,8 млрд кВт.ч электроэнергии

Фото из архива
Фото из архива

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергоблок №1 Белорусской атомной станции с момента включения в объединенную энергосистему страны выработал 1,8 млрд кВт.ч электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"С момента ввода и подключения к белорусской энергосистеме первого энергоблока произведено около 1 млрд 800 млн кВт.ч. На блоке сейчас продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, в ходе которого проводятся соответствующие испытания, регламентные работы. Всего из 394 испытаний выполнено 309. Когда будут успешно выполнены все испытания, в дальнейшем мы перейдем на блоке к комплексному опробованию оборудования. Это работа на номинальной мощности реакторной установки в течение 15 суток", - сказал Виктор Каранкевич.

Общая готовность второго энергоблока оценивается в 80%. "В этом году уже была обеспечена сборка реактора, загрузка в него имитаторов тепловыделяющих сборок. В ближайшее время планируется переход к следующему подэтапу, так называемой холодно-горячей обкатке реакторной установки. В течение 2021 года планируется также поставка свежего ядерного топлива на второй энергоблок, загрузка его в активную зону реактора и начало проведения физического пуска", - сказал министр.

Касательно интеграции БелАЭС в энергосистему, Виктор Каранкевич отметил, что в 2020 году были завершены все проекты по строительству электрокотлов, их общая установленная мощность составила 916 мВт. Они уже участвовали в производстве тепловой энергии для отопления крупных населенных пунктов в отопительном периоде 2021 года. "Это как раз было сделано в период проведения опытно-промышленной эксплуатации первого блока атомной электростанции", - подчеркнул он.

Очередным этапом интеграции БелАЭС в энергосистему страны станет проведение работ по строительству пиково-резервных источников. Они будут установлены на Березовской и Лукомльской ГРЭС, Новополоцкой ТЭЦ и Минской ТЭЦ-5.

Особое внимание уделяется модернизации электросетевой инфраструктуры. В 2020 году построено и модернизировано около 1,9 тыс. км линий электропередач различного класса напряжения. Задача по этому показателю - с 2022 года выйти на уровень 2,7 тыс. км электрических сетей в год. Речь идет об их строительстве, замене, реконструкции, модернизации.

Благодаря строительству АЭС планируется повысить энергетическую безопасность республики и снизить зависимость от углеводородного топлива, добавил министр. По его словам, для энергокомплекса это приоритетная задача, включенная в программу деятельности правительства до 2025 года. Кроме того, с вводом атомной станции выбросы парниковых газов в атмосферу снизятся на 7 млн т.

Виктор Каранкевич заметил, что объем потребления электрической энергии в целом по стране к 2025 году увеличится до 44 млрд кВт.ч. В 2020 году этот показатель составил 38 млрд кВт.ч. По его словам, такие прогнозы связаны, в частности, с увеличением потребления энергии реальным сектором экономики с учетом реализации инвестиционных проектов по строительству новых производств или модернизации действующих. Ожидаемый объем прироста потребления составит 2,7 млрд кВт.ч.

На уровне Министерства энергетики в начале этого года утверждена комплексная программа по увеличению использования электрической энергии для целей отопления, горячего водоснабжения. "За счет модернизации электрических сетей, строительства новых и модернизации действующих подстанций, а также совершенствования правовой базы мы планируем выйти к 2025 году на увеличение электропотребления по данному направлению на 900 млн кВт.ч", - сказал министр.

Кроме того, вырастет потребление электрической энергии и другими отраслями экономики с учетом прогнозируемого роста ВВП, резюмировал Виктор Каранкевич.-0-

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