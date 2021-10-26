Первый энергоблок БелАЭС выработал 4,3 млрд кВт.ч электроэнергии

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в объединенную энергосистему в ноябре 2020 года выработал 4,3 млрд кВт.ч электроэнергии, что позволило заместить 1,2 млрд куб.м природного газа. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом Гродненской ТЭЦ-2, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Электроэнергия с БелАЭС поступает во все регионы страны. Это стало возможным благодаря реализации основных мероприятий по интеграции атомной станции в энергосистему страны: построено около 1,6 тыс. км высоковольтных электросетей, модернизированы четыре системообразующие электрические подстанции, введена в эксплуатацию высокотехнологичная подстанция 330 кВ "Поставы". На 20 энергообъектах введены в строй современные электрокотлы суммарной мощностью 916 МВт. Они уже активно используются в 2021 году для производства тепла на отопление крупных населенных пунктов. Продолжаются работы по строительству пиково-резервных источников суммарной мощностью 800 МВт, которые обеспечат надежность энергосистемы с учетом различных режимов работы атомной станции.

Готовность второго блока БелАЭС - 90%. В 2022 году он будет введен в промышленную эксплуатацию. Объем производства электроэнергии на БелАЭС составит около 18,5 млрд кВт.ч в год, что позволит ежегодно замещать около 4,5 млрд куб.м газа.

Во время рабочей поездки на Гродненскую ТЭЦ-2 министр посетил главный и центральный тепловой щиты управления, блочный щит управления газовой турбиной, ознакомился с ключевыми показателями производственно-хозяйственной деятельности предприятия, результатами реализации проектов по вводу электрокотлов и реконструкции турбоагрегата.

На встрече с трудовым коллективом Виктор Каранкевич ответил на вопросы, которые касались перспектив развития атомной энергетики в стране, развития электросетевой инфраструктуры, ввода новых генерирующих мощностей, предоставления арендного жилья для работников ТЭЦ и другие.-0-