Первый энергоблок БелАЭС выработал 4,6 млрд кВт.ч электроэнергии

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в объединенную энергосистему в ноябре 2020 года выработал 4,6 млрд кВт.ч электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич в эфире "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Общий объем производства электрической энергии составил 4,6 млрд кВт.ч. Это позволило заместить около 1,3 млрд куб.м природного газа. Ежедневно на атомной электростанции производится 28 млн кВт.ч электроэнергии - это примерно 25% от общего объема производства электрической энергии в стране, - рассказал Виктор Каранкевич. - С учетом ввода в эксплуатацию второго энергоблока или станции в целом, общий объем производства электрической энергии составит порядка 18,5 млрд кВт.ч в год со сроком эксплуатации 60 лет с возможностью его продления до 100 лет с учетом существующей практики продления работы реакторных установок".

Министр напомнил, что второй энергоблок будет введен в промышленную эксплуатацию в 2022 году. "До конца этого года планируется перейти к этапу, так называемого, физического пуска - это загрузка свежего ядерного топлива в активную зону реактора на втором энергоблоке", - отметил он.

Виктор Каранкевич добавил, что на сегодняшний день в мире функционирует 445 блоков атомных электростанций. "51 блок находится в стадии строительства. Есть прогнозы МАГАТЭ, что доля производства электрической энергии на атомных электростанциях может увеличиться к 2050 году в 2 раза и достигнуть уровня 12% при теперешних 6%", - уточнил министр.-0-