Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый энергоблок Белорусской АЭС выведен на 100% мощности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"12 января в 19.57 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на номинальный уровень мощности", - проинформировали в пресс-службе.

Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность - 1170 МВт.

Как пояснили в пресс-службе, на этом уровне мощности на энергоблоке в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации продолжатся статические и динамические испытания. После их успешного завершения в течение 15 суток будет проведено комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности.

"В промышленную эксплуатацию энергоблок в установленном порядке будет принят приемочной комиссией после успешного завершения комплексного опробования оборудования", - добавили в пресс-службе.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в 2021 году, второй - в I полугодии 2022-го.-0-