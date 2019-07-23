Первый форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске 29-30 июля

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. I Форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске 29-30 июля. Он состоится во время официального визита в Беларусь Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Участие в форуме примут представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги двух стран. Делегацию Узбекистана возглавит первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев. С узбекской стороны будут представлены Андижанская, Бухарская, Джизакская, Наманганская, Самаркандская, Хорезмская, Ферганская и Ташкентская области.

"Программой форума предусмотрены три секции: по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах. Главной темой пленарного заседания станет сотрудничество регионов как ключевой фактор развития межгосударственных отношений", - рассказали в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента. Ожидается, что на площадках форума будут подписаны около 15 межрегиональных соглашений о сотрудничестве, а также коммерческие контракты.

Гости и участники форума смогут ознакомиться с выставкой-ярмаркой узбекских товаров. Тематические выставки будут работать и на секциях. Кроме того, в дни форума в Минске откроют памятник-бюст узбекскому поэту Алишеру Навои.

Товарооборот между Беларусью и Узбекистаном в 2018 году вырос на 20% по сравнению с 2017-м и составил $157 млн.-0-