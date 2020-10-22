Первый гипермаркет оригинальных запчастей МТЗ открыт в России

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Саратовской окружной дороге у хутора Бартоломеевский (Россия) открылся первый гипермаркет оригинальных запасных частей Минского тракторного завода. Это совместный проект ООО "ТПК МТЗ-Татарстан" и ООО "Моторком", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

"Открытие такого магазина еще раз подтверждает надежность белорусской техники, а также своевременность поставок запасных частей в гарантийный срок обслуживания. Причем мы сделали не просто гипермаркет, а шоурум, демонстрационный зал, где представлены различные образцы нашей продукции", - отметил на церемонии открытия генеральный директор ООО "ТПК МТЗ-Татарстан" Константин Анисимов.

По его словам, в гипермаркете представлен широкий ассортимент запчастей, который постоянно будет дополняться новыми позициями.

Сейчас в Саратовской области работает около 12 тыс. тракторов МТЗ.

В пресс-службе отметили, что в 2019 году в Саратовском аграрном университете был открыт учебный класс Минского тракторного завода. "Уже больше года вуз активно взаимодействует с холдингом МТЗ, совместными усилиями внедряются проекты, которые позволяют студентам выходить из стен университета квалифицированными кадрами, готовыми работать на современной технике", - подчеркнули на предприятии.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга кроме МТЗ входят девять предприятий, создано 26 сборочных производств за рубежом. На производстве работают более 17 тыс. человек, продукция представлена на рынках более чем 60 государств.-0-