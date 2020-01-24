Первый из партии новейших перронных автобусов МАЗ прибыл в аэропорт Борисполь

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В украинском международном аэропорту Борисполь презентовали новейший перронный автобус нового поколения - МАЗ 271. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Украине.

Огромный шаттл длиной почти 14,5 м, шириной около 3,2 м и вместимостью до 112 человек вызвал неподдельный интерес у участников мероприятия. Ими стали представители международных аэропортов Украины.

Об особенностях нового автобуса рассказал на презентации генеральный директор ОАО "МАЗ" Валерий Иванкович. Как отмечают на предприятии, перронный автобус разрабатывался специально с учетом потребностей аэропортов и выполнен на мировом уровне. Особый упор сделан на экологичности, надежности и комфорте для пассажиров и водителя. Например, внутрь можно попасть через двустворчатые двери - по три с каждой стороны. При посадке срабатывает система книлинга, пол наклоняется. Для людей в инвалидной коляске предусмотрен трап.

Посол Беларуси Игорь Сокол, выступая на презентации, отметил инновационность и высокий уровень качества белорусской техники.

Аэропорт Борисполь получил сегодня первый шаттл из шести. Оставшуюся партию поставят в ближайшие полгода.

По информации МАЗ, украинский рынок стал вторым по величине для завода. В конце прошлого года завод поставил в Киев пять городских автобусов МАЗ 203. Всего с 2005 года завод направил в эту страну 1,5 тыс. единиц пассажирской техники. Ежегодно регионы Украины закупают около 250 автобусов МАЗ.-0-

Фото ОАО "МАЗ" и посольства Беларуси в Украине