Первый юбилей ЕАЭС: достижения и задачи на будущее

Договору о создании Евразийского экономического союза 29 мая исполнилось пять лет. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) отмечают, хоть пятилетие для истории - совсем небольшой период, за это время в ЕАЭС создан внушительный массив наднационального законодательства, которое призвано обеспечивать свободное движение товаров, услуг, рабочей силы в едином экономическом пространстве. Конечно, не без определенных препятствий, которые продолжают устранять страны союза.

Тем не менее, полагают в ЕЭК, можно с полным основанием говорить, что общий рынок товаров в ЕАЭС функционирует, а рынок услуг - в большей части секторов экономики. Обеспечена и свобода передвижения инвестиций. "Она практически является неограниченной, - отмечают в комиссии. - Рынок капитала находится на этапе формирования. Он включает не только сферу банковского взаимодействия, но и страховой рынок, брокерские услуги, то есть весь спектр финансовых услуг. Созданы общие рынки лекарственных средств и медицинских изделий, приняты 47 технических регламентов союза, которые обеспечивают безопасность товаров на едином союзном рынке".

В последние годы ЕАЭС демонстрирует уверенный рост экономических показателей. В 2017 году взаимная торговля выросла на 27,4%, в 2018-м - на 9,2%. По данным ЕЭК, по итогам 2018 года ВВП стран ЕАЭС совокупно увеличился на 2,5% к 2017 году - до $1 трлн 914 млрд. В государствах евразийской "пятерки" наблюдается тенденция к улучшению инвестиционного климата и рост инвестиционной привлекательности экономики как для инвесторов из третьих стран, так и из государств союза. По итогам 2018 года инвестиции ЕАЭС в основной капитал возросли на 5,6% по сравнению с предыдущим годом. Рост инвестиций в основной капитал наблюдался во всех странах союза. Взаимные прямые иностранные инвестиции в январе-сентябре 2018 года в целом по ЕАЭС увеличились на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

О росте инвестиционной привлекательности союза свидетельствует и улучшение позиций в международных рейтингах. Так, позиция ЕАЭС в рейтинге "Ведение бизнеса - 2019" улучшилась на четыре пункта (31-е место). По Индексу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума в 2018 году ЕАЭС занимал 45-е место из 140 экономик. По Индексу эффективности логистики ЕАЭС в 2018 году переместился с 98-го на 76-е место по сравнению с показателями 2017 года.

"Граждане государств - членов союза имеют возможность беспрепятственно работать в любой стране ЕАЭС, дипломы взаимно признаются, - подчеркивают в ЕЭК. - Во всех странах союза достигнут необходимый уровень сотрудничества в сферах медицинского и социального обеспечения". Впрочем, в этих сферах тоже есть немало проблем, над решением которых странам ЕАЭС предстоит потрудиться.

Вместе с тем значительно продвинулись ключевые проекты союза. В частности, 1 января 2018 года вступил в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС. Это упростило процедуру перемещения товаров через таможенную границу союза, сделало ее транспарентной, в том числе благодаря внедрению системы электронного декларирования. Унифицированы все процедуры, связанные с попаданием товаров на общий рынок ЕАЭС. Благодаря Таможенному кодексу время выпуска товаров в свободное обращение сократилось в шесть раз, а регистрации таможенной декларации - в два раза.

Важная сфера для ЕАЭС - цифровизация экономик. В октябре 2017 года президенты стран союза утвердили Основные направления реализации цифровой повестки до 2025 года. Ее реализация позволит создать рабочие места, повысить конкурентоспособность бизнеса за счет цифровых преобразований во всех сферах жизни, включить государства ЕАЭС в глобальные, макрорегиональные и региональные процессы цифровой трансформации, облегчить процессы свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В начале 2018 года был сформирован офис управления цифровыми инициативами под руководством председателя Коллегии ЕЭК. За это время В офис поступило около 50 инициатив, по некоторым из них уже начата практическая реализация.

"Успешно развивается сотрудничество с третьими странами и региональными интеграционными объединениями, формируя единое экономическое пространство с предсказуемыми и понятными правилами игры, - констатируют в ЕЭК. - За пять лет заключены меморандумы с Грецией, Республикой Корея, Сингапуром, Камбоджей, Чили, Монголией, Перу, Иорданией, Марокко, Кубой, Эквадором и рядом других стран, а также с крупнейшими мировыми интеграционными объединениями, включая АСЕАН, МЕРКОСУР, Андское сообщество, Латиноамериканскую экономическую систему, СНГ. Суммарный объем внешней торговли товарами в 2018 году государств ЕАЭС с третьими странами составил $753,4 млрд".

С 2016 года функционирует в полноформатном режиме зона свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом: в 2017 году товарооборот между сторонами увеличился на 36,7%, в 2018-м - на 12,8%. В мае 2018 года ЕАЭС заключено два торговых соглашения: временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном, и соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем. В прошлом году первым государством - наблюдателем при ЕАЭС стала Молдова. Интенсифицируются переговоры о создании зон свободной торговли с Израилем, Сингапуром, Сербией, Индией, Египтом.

"В перспективе - дальнейшая созидательная реализация повестки союза, - заявляют в ЕЭК. - Он должен быть современным объединением, комфортным для ведения бизнеса, привлекательным для международного делового сообщества, одним из ведущих мировых экономических центров, определяющих глобальную экономическую повестку. Чтобы эта цель стала реальностью, странам ЕАЭС нужно продолжить реализацию согласованных политик, осуществить цифровизацию экономик, развивать международное сотрудничество, создать и вывести на мировой рынок евразийские бренды - узнаваемую, совместно выпущенную продукцию и новые технологии. Если государства-члены смогут производить новые знания, то осуществят прорыв, займут свою нишу на мировом рынке".

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