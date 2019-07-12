Первый контейнерный поезд проекта Беларуси, Литвы и Украины прибыл в Бровары

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый контейнерный поезд нового международного проекта Containerships Train сообщением Литва - Беларусь - Украина прибыл в Украину, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.
Поезд в составе 65 контейнеров, расположенных на 43 специализированных фитинговых платформах, отправился из порта Клайпеды (Литва) 9 июля. Далее он транзитом проследовал по белорусской железной дороге и 11 июля прибыл на конечную станцию Бровары (Украина). Время в пути составило 50 часов.
Проект реализован в соответствии с подписанным в мае текущего года в Одессе соглашением между железнодорожными администрациями Украины, Беларуси и Литвы. Он направлен на использование и дальнейшее развитие международных грузоперевозок в контейнерах железнодорожным транспортом в сообщении Литва - Беларусь - Украина и обратно по маршруту Клайпеда/Драугисте - Кяна - Словечно - Бровары - Одесса.
Железнодорожные компании планируют обеспечивать курсирование поезда не реже двух раз в неделю по согласованному перевозчиками графику. До конца года планируется начать отправление поезда Containerships Train не только до станции Бровары, но и до Одесского порта.
Как отмечается, стороны открыты для присоединения к этому соглашению других участников.-0-
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