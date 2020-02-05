Первый контейнерный поезд с мясной продукцией планируют отправить в Китай в этом году

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый контейнерный поезд с мясной продукцией планируют отправить в Китай в 2020 году, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас хорошая практика поставки белорусского продовольствия в Китай целыми полноконтейнерными поездами. Поставили уже порядка 20 поездов с молочной продукцией. Планировали в конце 2019 года отправить еще один поезд исключительно с мясной продукцией - говядиной и мясом птицы. Планы сдвинулись на 2020 год. На это есть объективная экономическая причина: было выгоднее поставлять эти объемы морским путем, - сказал Алексей Богданов. - Была и другая причина: нужно больше холодного подвижного состава. Мясная продукция требует глубокой заморозки, ее надо поставлять не простыми контейнерами, а теми, которые держат низкую температуру".

В последнее время еще несколько белорусских предприятий получили право на экспорт в Китай мясной продукции. Также расширился ассортимент возможных поставок. "С учетом этого планируем, что в текущем году начнем поставки именно железнодорожным транспортом в больших объемах", - отметил начальник главного управления ВЭД.

Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Китай в 2019 году увеличился на 59,6% и составил $131,5 млн. Его доля в структуре экспорта в страны Азии и Океании достигла порядка 68%. Объем поставок переработанной мясной продукции с высокой добавленной стоимостью (говядина и мясо птицы) увеличился на $53,3 млн и достиг 44,1% в общей структуре экспорта продовольствия в Китай. Кроме этого, выросли поставки рапсового масла, льноволокна, шоколада и прочих готовых продуктов с содержанием какао, алкогольных напитков, вод, включая минеральные, а также сухого обезжиренного молока и сухой молочной сыворотки.-0-