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30 сентября 2019, 12:09

Первый контейнерный поезд с мясной продукцией планируют отправить в Китай в ноябре

Андрей Сладкевич во время брифинга
Андрей Сладкевич во время брифинга

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый контейнерный поезд с мясной продукцией в Китай может отправиться уже в ноябре текущего года. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор "Белинтертранса - транспортно-логистического центра" Андрей Сладкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы уже отправили шесть контейнерных поездов, состоящих из 41 контейнера, с сухим молоком и сывороткой. С начала реализации проекта в 2018 году отправлено уже 10 поездов. В настоящее время прорабатываем проект с "Мясо-молочной компанией", чтобы в ноябре отправить первый поезд в Китай с мясом", - сказал Андрей Сладкевич.

Он отметил, что эти планы достаточно амбициозны, поскольку мясо - скоропортящийся продукт. "Тут надо организовать не только последнюю милю по Китаю, но и первую милю по Беларуси, учитывая наличие предприятий, с которых необходимо собрать мясо, консолидировать в нашем хабе (контейнерном терминале Колядичи)", - добавил руководитель предприятия.

По его словам, пока сложно сказать, кто конкретно будет поставлять мясную продукцию, проработкой вопроса занимается ЗАО "Мясо-молочная компания". "По крайней мере, мы определились с подвижным составом: с учетом того, что мясо - скоропортящийся продукт, будут использоваться рефконтейнеры", - отметил Андрей Сладкевич.

В свою очередь начальник службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности управления БЖД Александр Невмержицкий обратил внимание, что с прошлого года Белорусская железная дорога достаточно успешно реализует технологию отправки продукции белорусских предприятий в Китай, не накапливая ее до целого поезда. "Эта технология позволяет отдельные вагоны или группы вагонов прицеплять к организованным контейнерным поездам, которые возвращаются из Западной Европы", - сказал начальник службы. Это позволяет доставить груз в Китай за неделю.-0-

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