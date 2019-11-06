Первый контейнерный поезд с пиломатериалами отправился в Китай

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый экспортный контейнерный поезд с пиломатериалами отправился в Китай, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В составе поезда 46 крупнотоннажных 40-футовых контейнеров с грузом ООО "Столиндрев". Состав отправился со станции Горынь (Брестская область) накануне, 5 ноября. Планируется, что на станцию назначения Туаньцзецунь (Чунцин) он прибудет в течение 12‑14 суток. К слову, доставка груза по морю составила бы около 40 суток.

Отправка поезда организована государственным предприятием "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" (БТЛЦ) Белорусской железной дороги совместно с китайской "Чунцин Валоша Трэйдинг Ко., Лтд" в соответствии с инициативой "Пояс и путь". Согласование нового маршрута следования организованных контейнерных поездов способствует укреплению торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Китаем, отметили в БЖД.-0-