Первый магазин с белорусскими продуктами открылся в Токио

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Японии Руслан Есин сегодня принял участие в официальной церемонии открытия первого продовольственного магазина в Токио с белорусскими продуктами. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском загранучреждении в Японии.

В торговой точке представлена широкая линейка молочных изделий, сыров, шоколада и натурального меда из Беларуси.

Инициатором создания магазина под названием Nature kiosk является японская компания DairyBev Co., которая также активно поддерживает деятельность Белорусско-японского бизнес-клуба.

Достичь такого результата было бы невозможно без целенаправленной работы Министерства иностранных дел и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси с японской стороной для получения разрешения на доступ молочных товаров из нашей страны на рынок Японии.

Содействует развитию двустороннего экономического взаимодействия и межпарламентская группа дружбы "Япония - Беларусь", представитель которой - депутат Мацусита Синпэй - принял участие в церемонии открытия торгового объекта.

В посольстве также обратили внимание на то, что продолжается работа по получению разрешения на доступ белорусских мясных изделий на японский рынок.-0-