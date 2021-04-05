Первый Международный форум #GBC пройдет в Минске 28-29 апреля

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый Международный форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) пройдет в Минске 28-29 апреля, сообщили БЕЛТА в Национальном центре электронных услуг.

"Это уникальное событие в сфере телекоммуникаций. Основная цель форума - презентация достижений и проектов в области электронного правительства, поиск новых путей цифровизации и взаимодействия государства - бизнеса - граждан посредством информационно-коммуникационных технологий. #GBC призван стать площадкой для обсуждения состояния, развития и перспектив цифрового будущего Беларуси, перевода взаимодействий на всех уровнях в цифровую плоскость", - отметили в центре.

Задачи форума - презентация достижений в области электронного правительства и проектов по госпрограмме "Цифровое развитие Беларуси на 2021-2025 годы", демонстрация реализованных кейсов и перспективных разработок IТ-компаний, организаций связи и телекоммуникаций, привлечение заинтересованных государств к трансграничному взаимодействию при обмене юридически значимыми электронными документами, пропаганда идей электронного правительства, развитие партнерства и межведомственного взаимодействия, повышение IT-грамотности общества.

Работа Международного форума #GBC будет разбита на четыре тематических блока. Они будут посвящены подходам в построении электронного правительства, внедрению биометрических документов, концепции "Умный город", цифровым сервисам государства для бизнеса и граждан.

В форуме примут участие государственные органы и организации, IT-компании, банки, представители международных организаций и учебных заведений. Мероприятие предполагает гибридный формат работы: офлайн и онлайн.

Организаторы - Национальный центр обмена трафиком и Национальный центр электронных услуг. Мероприятие пройдет при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси.-0-