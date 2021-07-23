23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый миллион тонн зерна намолочен в Беларуси. Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По данным на 23 июля, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 307,7 тыс. га, что составляет 14,4% запланированной площади. По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 26% площадей от плана (87,7 тыс. га). В Гомельской области убрано 20,1% площадей (70,1 тыс. га), Гродненской - 9,68% (30,2 тыс. га), Минской - 12% (57,1 тыс. га), Могилевской - 9,67% (31,5 тыс. га), Витебской - 9,04% (31,2 тыс. га).

Всего по стране намолочено 1 млн 36 тыс. т зерна при средней урожайности 33,7 ц/га.

Лен вытереблен на 20,5 тыс. га (49% уборочной площади). Второй укос трав в Беларуси проведен на 661,8 тыс. га (81,5% от плана). Заготовлено 721 тыс. т сена (64,6% от плана), 11,115 млн т сенажа (82,3%) и 325,1 тыс. т силоса (1,68%).-0-