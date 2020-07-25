25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый миллион тонн зерна собран в Беларуси. Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По данным на 25 июля, зерновые и зернобобовые культуры убраны с 278,5 тыс. га, что составляет 12,7% запланированной площади.

По темпам работ лидирует Гомельская область: там убран 31% площадей от плана (105,5 тыс. га). В Брестской области убрано 21,5% площадей (72,4 тыс. га), Гродненской - 12,26% (39,1 тыс. га), Минской - 9,08% (44,1 тыс. га), Могилевской - 3,74% (12,58 тыс. га), Витебской - 1,32% (5,01 тыс. га).

Всего по стране намолочено 1 млн 32,4 тыс. т зерна при средней урожайности 37,1 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 33 ц/га).

Лен вытереблен на 18 тыс. га (36,9% уборочной площади). Второй укос трав в Беларуси проведен на 656,3 тыс. га (80,2% от плана). Заготовлено 579,7 тыс. т сена (57,4% от плана), 11,82 млн т сенажа (93,8%) и 491,4 тыс. т силоса (2,56%).-0-