Первый сертификат на органическую продукцию выдали в Беларуси

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый сертификат на органическую продукцию и процесс ее производства выдали в Беларуси. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович во время XXX Международной специализированной выставки "Белагро-2020".

"Беларусь присоединилась к общему движению органического сельского хозяйства. В данном направлении развивается около 30 организаций, сертифицировано 1,6 тыс. га земель. В 2019 году вступил в силу закон "О производстве и обращении органической продукции". Были разработаны нормативно-правовые акты для его реализации. В стране впервые созданы два органа по сертификации органической продукции и процессов ее производства", - сказала Татьяна Карбанович.

Первый такой сертификат сегодня получило ООО "Здоровая страна" Берестовицкого района Гродненской области. "Органическая продукция очень востребована как в нашей стране, так и за рубежом. Надеемся, что это направление будет активно развиваться в Беларуси", - отметила представитель Минсельхозпрода.

По словам Татьяны Карбанович, в мире насчитывается 72 млн га земель, сертифицированных для органического производства. По оценкам, общий оборот такой продукции в мире вскоре составит порядка $200 млрд.-0-