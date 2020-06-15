Первый стенд с белорусскими сырами появился в торговой сети в Токио

15 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В японской торговой сети Nissin World Delicatessen стали продавать белорусские сыры и другую молочную продукцию. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве Беларуси в Японии.

В Токио в торговой сети Nissin World Delicatessen 14 июня открылся первый стенд белорусской молочной продукции, на котором представлены товары отечественных экспортеров - ОАО "Савушкин продукт" и ОАО "Туровский молочный комбинат".

"За несколько лет белорусские экспортеры молочной продукции во взаимодействии с партнерами из Японии проделали большой объем работы по вхождению на премиальный японский рынок. Сегодня жители Токио и других японский городов, а также иностранные туристы могут сами оценить качество, экологичность и разнообразие белорусских молочных продуктов", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Японии Руслан Есин.

В 2018 году в Японию поставлено молока и молочной продукции на сумму более чем $1,8 млн, в 2019 году - свыше $3,3 млн.-0-

Фото посольства Беларуси в Японии