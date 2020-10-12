12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый цифровой продукт по системному менеджменту планируется запустить в Беларуси в 2021 году, сообщил сегодня директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС) Александр Скуратов во время круглого стола "Стандарты как фактор конкурентоспособности рынка" в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы планируем в 2021 году сделать первый цифровой продукт в области системного менеджмента - новый программный модуль "Системный менеджмент". Данный модуль проектируется не просто в виде коллекции стандартов в соответствующей сфере, а как современный информационный продукт в формате базы знаний", - рассказал Александр Скуратов.

В стране работы по переходу к цифровым стандартам системно проводятся Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации с 2018 года. На сегодня обеспечен перевод в машиночитаемый формат более 20 государственных стандартов. Это документы из разных предметных областей, разной структуры и сложности.

По словам начальника управления технического нормирования и стандартизации Госстандарта Оксаны Гришкевич, оцифровывать будут также инфраструктуру разработки стандарта. Это позволит сделать разработку стандарта более быстрой. "Потому что сегодня от идеи разработки до готовой книжки проходит два, а то и три года. Мы хотим сократить этот срок как минимум в два раза", - пояснила она.-0-

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