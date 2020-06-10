Первый укос трав проведен в Беларуси на 40,8% площадей

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый укос трав в Беларуси проведен на 541,4 тыс. га. Это составляет 40,8% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Самые высокие темпы работ в Брестской и Минской областях, где первый укос проведен на 62,7% и 53% площадей соответственно.

По данным на 10 июня, травы первого укоса убраны с 423,1 тыс. га, что составляет 78,1% к скошенному.

Заготовлено 9,91 тыс. т сена (0,98% к плану), 2283,5 тыс. т сенажа (18,1%) и 354,8 тыс. т силоса (1,85%).

Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 7,63% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа - 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн тонн), сена - 1,01 млн т.-0-