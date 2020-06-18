Первый укос трав проведен в Беларуси на 71,4% площадей

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый укос трав в Беларуси проведен на 948,4 тыс. га. Это составляет 71,4% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Почти завершили работы в Брестской области - первый укос проведен на 97,1% запланированных площадей. Высокие темпы работ в Гомельской и Минской областях, где первый укос проведен на 88,3% и 82,8% площадей соответственно.

По данным на 18 июня, травы первого укоса убраны с 799,8 тыс. га, что составляет 84,3% к скошенному.

Заготовлено 65,9 тыс. т сена (6,52% к плану), 4 656,4 тыс. т сенажа (37%) и 402,6 тыс. т силоса (2,1%).

Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 15,1% от плана.

Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа - 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена - 1,01 млн т.-0-