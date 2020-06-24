Первый укос трав проведен в Беларуси на 86,1% площадей

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый укос трав в Беларуси проведен более чем на 1,1 млн га, что составляет 86,1% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Работы завершили в Брестской, Гомельской и Минской областях. По данным на 24 июня, в Гродненской области первый укос проведен на 91,2% запланированных площадей, Могилевской - 74,9%, Витебской - 51,1%.

Травы первого укоса в стране убраны более чем с 1 млн га, что составляет 92,2% к скошенному. Заготовлено 131,6 тыс. т сена (13% к плану), 6,36 млн т сенажа (50,5%) и 421,8 тыс. т силоса (2,2%).

Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 20,6% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа - 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена - 1,01 млн т.-0-