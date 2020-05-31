Первый укос трав в Беларуси проведен на 12% площадей

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый укос трав в Беларуси проведен на 159 тыс. га, что составляет 12% площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 31 мая, травы первого укоса убраны с 116,6 тыс. га, что составляет 73,3% к скошенному. Заготовлено 1,63 тыс. т сена (0,16%), 614,3 тыс. т сенажа (4,87%) и 281,6 тыс. т силоса (1,47%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, на данный момент заготовлено 2,42%.

Сев всех яровых культур в Беларуси проведен более чем на 2,5 млн га, что составляет 101,3% запланированных площадей. Подсев многолетних трав выполнен на 317,1 тыс. га (86,1% плана). В целом по Беларуси при плане накопления минеральных удобрений под яровой сев в объеме более 1,2 млн т (в действующем веществе) накоплено 849,4 тыс. т (67,7% от потребности).-0-