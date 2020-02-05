Первый в Беларуси участник программы комплексной консалтинговой поддержки ЕБРР получил софинансирование от банка

В декабре 2019 года СЗАО "Агрокомбинат "Колос", более известное широкому кругу потребителей под торговой маркой "Галерея вкуса", получило кредитную линию от ОАО "Приорбанк" с софинансированием от ЕБРР по программе разделения рисков для развития производства качественной и востребованной продукции.

Началом взаимоотношений с ЕБРР явилась консультационная помощь по внедрению международной системы управления безопасностью пищевых продуктов FSSC 22000 при поддержке Европейского союза. Внедрение данной системы позволило на всех этапах выращивания птицы и производства готовой продукции добиться полной прослеживаемости изготовления, внедрения высоких стандартов безопасности и качества производства.

Как результат – на рынке появились известные линейки натуральных полуфабрикатов и готовых продуктов "Алфавитка для детей", сыровяленые продукты сорта экстра под ТМ "Галерея вкуса", деликатесные изделия из мяса птицы. Компания стала поставщиком продукции в ведущие мировые сети, такие как: Metro Cash & Carry, Auchan.

ЕБРР оценил высокий потенциал развития компании, включив СЗАО "Агрокомбинат "Колос", в программу корпоративного развития с привлечением международных экспертов. Миссия программы, финансируемой ЕС, заключается в поддержке компаний, которые выделяются своей рыночной ориентированностью и высоким потенциалом роста.

Для соответствия международным нормам по выращиванию и содержанию птицы компания выполнила ряд мер, например, привела рецептуру кормления птицы к европейским стандартам, использовала экспресс-методы по анализу отсутствия в кормах и продукции антибиотиков и запрещенных веществ и др.

При выпуске продукции компания ориентирована на высокое качество, в том числе при изготовлении продуктов для питания детей и уникальных для Беларуси продуктов из утки, а также расширяет сервисы для покупателей – возможна доставка при онлайн-покупке на https://shop.kolosbel.by/.

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