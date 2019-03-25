Фото из твиттер-аккаунта посольства Беларуси в Пакистане

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в Пакистане карьерный самосвал БелАЗ будет введен в эксплуатацию на цементном заводе в Черате. Информация об этом размещена в официальном твиттер-аккаунте посольства Беларуси в Пакистане, сообщает БЕЛТА.

Торжественная церемония запуска всемирно известного карьерного самосвала БелАЗ состоится 26 марта. "Эта машина является технологическим вкладом нашей страны в индустрию Пакистана", - отметили в посольстве.

Поставку белорусской техники осуществляет пакистанская компания Greaves.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" (Жодино) - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.

По итогам работы компании в 2018 году, основная доля продукции поставляется в Россию (58,4%) и другие страны СНГ (27,5%). Среди стран дальнего зарубежья лидерами по закупке техники БелАЗ являются Индонезия, Болгария, Сербия, Эстония.-0-