25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в Пакистане карьерный самосвал БелАЗ будет введен в эксплуатацию на цементном заводе в Черате. Информация об этом размещена в официальном твиттер-аккаунте посольства Беларуси в Пакистане, сообщает БЕЛТА.
Торжественная церемония запуска всемирно известного карьерного самосвала БелАЗ состоится 26 марта. "Эта машина является технологическим вкладом нашей страны в индустрию Пакистана", - отметили в посольстве.
Поставку белорусской техники осуществляет пакистанская компания Greaves.
ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" (Жодино) - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.
По итогам работы компании в 2018 году, основная доля продукции поставляется в Россию (58,4%) и другие страны СНГ (27,5%). Среди стран дальнего зарубежья лидерами по закупке техники БелАЗ являются Индонезия, Болгария, Сербия, Эстония.-0-
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