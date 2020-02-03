Первый визит в должности председателя Коллегии ЕЭК Мясникович совершит в Кыргызстан

3 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Михаил Мясникович свой первый визит в должности председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии совершит в Кыргызстан, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"4 февраля по приглашению премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева состоится первый официальный зарубежный визит нового председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича в Бишкек", - отметили в пресс-службе.

Программой визита предусмотрены двусторонние встречи с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым и премьер-министром этой страны. "Планируется обсуждение стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, подходов к устранению существующих барьеров, изъятий и ограничений на рынке ЕАЭС", - добавили в ЕЭК.

Представляющий Беларусь Михаил Мясникович приступил к исполнению обязанностей председателя Коллегии ЕЭК с 1 февраля.-0-