Петриковский ГОК к концу года выпустит первую партию калийных удобрений

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Петриковский ГОК начнет выпуск калийных удобрений к концу нынешнего года, сообщил сегодня генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый на конференции "Argus. Минеральные удобрения - 2019. Производство, торговля и логистика в странах СНГ и Балтии", передает корреспондент БЕЛТА.

"Главный инвестиционный проект сейчас - Петриковский ГОК, инвестиции в него составят $1,5 млрд. К декабрю ожидаем выпуск первой партии калийных удобрений", - сказал Иван Головатый.

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