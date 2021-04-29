Петриковское рудоуправление выйдет на проектную мощность к началу 2022 года

29 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Петриковское рудоуправление выйдет на проектную мощность инвестпроекта по промышленной разработке месторождений калийных солей к началу 2022 года. Нет сомнений в осуществлении этой задачи, заявил сегодня журналистам директор Петриковского рудоуправления Юрий Петровский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В июле мы планируем запустить лаву №2, к монтажу которой приступи в начале марта этого года. В конце августа, ко Дню шахтера, - лаву №3 и в конце декабря - лаву №4. Это в 2022 году позволит нам выйти на проектные мощности по производству минеральных удобрений. Это серьезная амбициозная задача. Нет сомнений в ее осуществлении в срок", - рассказал Юрий Петровский.

Первую лаву запустили в работу на руднике Петриковского рудоуправления в феврале 2021 года.

За 2020 год и с начала 2021 года отгружено более 50 тыс. т концентрата потребителю.

Возведение Петриковского ГОКа является самым масштабным инвестиционным проектом ОАО "Беларуськалий". Проект предполагает строительство рудника и сильвинитовой обогатительной фабрики. Петриковский ГОК будет выпускать 1,5 млн т калийных удобрений в год с возможностью наращивания объемов до 3 млн т.

Глубина залегания породы начинается от 500 м на северном направлении и превышает 1 тыс. м на южном направлении месторождения. Запасов калия, уточнили на предприятии, хватит на 120 лет работы рудника - около 2,2 млрд т.

ОАО "Беларуськалий" является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире.

/Будет дополнено/.-0-