11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра, член Совета Евразийской экономической комиссии от Беларуси Игорь Петришенко 12 ноября примет участие в заседании Совета ЕЭК в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В повестку дня включено 16 вопросов. Планируется рассмотреть и утвердить план мероприятий по реализации основных направлений промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2025 года. Проект плана содержит определенные мероприятия, устанавливает порядок и сроки их выполнения, а также ответственных исполнителей.

Также планируется рассмотреть внесение изменений в требования к внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения. Соответствующий проект решения Совета ЕЭК подготовлен в целях разработки механизмов, позволяющих проводить оценку системы менеджмента качества медицинских изделий в условиях сложившейся в мире санитарно-эпидемиологической обстановки.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос об установлении ставки ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении оксидов и гидроксидов ванадия. Введение данной меры направлено на повышение конкурентоспособности производимых предприятиями государств - членов ЕАЭС ванадиевых лигатур и титановых сплавов на их основе для авиакосмической отрасли, увеличение объемов их производства и уровня загрузки производственных мощностей.

Также планируется одобрить проект протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме и направить его в государства-члены для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.

По инициативе белорусской стороны будет рассмотрен вопрос о разработке стратегии биологической безопасности Евразийского экономического союза. Необходимость разработки стратегии обусловлена нарастанием социально-экономической и геополитической значимости негативного влияния на жизнедеятельность человека и окружающую среду биологических угроз на территории всех государств без исключения.-0-