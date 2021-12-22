22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра, член Совета Евразийской экономической комиссии от Беларуси Игорь Петришенко 24 декабря примет участие в заседании Совета ЕЭК в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В повестку дня включены 20 вопросов: в сферах государственных закупок, энергетики, страховой деятельности, таможенно-тарифного регулирования и другие. Планируется обсудить снижение ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в отношении оксидов титана и электромобилей. Будут рассмотрены Этический кодекс ЕЭК и вопрос об установлении 29 мая Дня Евразийского экономического союза.

Также в повестке - внесение изменений в правила регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, а также проект соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании.-0-