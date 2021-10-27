27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра, член Совета Евразийской экономической комиссии от Беларуси Игорь Петришенко 29 октября примет участие в заседании Совета ЕЭК в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В повестку дня включены 44 вопроса: в сферах технического регулирования, применения навигационных пломб, либерализации по отдельным секторам услуг, установления ставок ввозных таможенных пошлин и другие. По инициативе белорусской стороны на заседании будет рассмотрен вопрос установления нулевой ставки ввозной таможенной пошлины единого Таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов моторных транспортных средств с электрическим двигателем. Цель данной меры - формирование рынка электромобилей в Беларуси и странах ЕАЭС как основы для развития производства электрического транспорта. Кроме того, принятие решения по данному вопросу будет способствовать дальнейшему развитию объектов зарядной инфраструктуры, повышению энергоэффективности транспорта на территории ЕАЭС.

Также будет рассмотрен вопрос об обнулении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов трансформаторов для микроволновых печей. Основными потребителями этого типа продукции являются белорусские предприятия СООО "Мидеа-Горизонт" и ОАО "Витязь" - крупнейшие производители микроволновых печей в ЕАЭС.

Планируется рассмотреть проект Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок в целях последующего его направления в государства - члены ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания. Будет рассмотрен и проект повестки заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое запланировано на 10 декабря в Алматы.

Кроме того, члены Совета ЕЭК обсудят план мероприятий по формированию условий, необходимых для установления справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге в странах ЕАЭС.-0-