Петришенко 5 октября примет участие в заседании Совета ЕЭК

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра, член Совета Евразийской экономической комиссии от Беларуси Игорь Петришенко 5 октября примет участие в очередном заседании Совета ЕЭК в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В повестку дня включено 36 вопросов: в сферах технического регулирования, применения навигационных пломб, международной деятельности, государственных закупок и других.

По инициативе белорусской стороны на заседании будет рассмотрен вопрос установления нулевой ставки ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов моторных транспортных средств с электрическим двигателем. Целью данной меры является формирование рынка электромобилей в Беларуси и странах ЕАЭС как основы для развития производства электрического транспорта. Кроме того, принятие решения по данному вопросу будет способствовать дальнейшему развитию объектов зарядной инфраструктуры, повышению энергоэффективности транспорта в Беларуси и на территории стран ЕАЭС.

Также предлагается внести изменения в положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе союза с целью повысить уровень взаимодействия уполномоченных органов государств - членов ЕАЭС за счет улучшения обмена информацией о выданных ветеринарных сертификатах. Это в свою очередь позволит снизить издержки на оформление сопроводительной документации за счет перехода на безбумажную технологию.

Кроме того, предусмотрено рассмотрение вопроса о глобальной климатической повестке Евразийского экономического союза. Данная тема является актуальной для государств ЕАЭС в связи с нарастающей тенденцией усиления роли климатического регулирования в глобальной торговой политике.

Также планируется одобрить проект соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок и направить его в государства ЕАЭС для внутригосударственных процедур, необходимых для подписания.

В целях обеспечения свободы перемещения граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции планируется принять решение по совершенствованию контроля пересечения ими границ государств - членов союза с применением цифровых технологий (мобильное приложение "Путешествую без COVID-19").-0-