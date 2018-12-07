Петришенко: Беларусь недополучает 1% от таможенных пошлин в ЕАЭС по любым методикам расчета

7 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь недополучает около 1% от распределения ввозных таможенных пошлин в Евразийском экономическом союзе по любым существующим методикам расчета. Об этом заявил сегодня журналистам вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, комментируя итоги состоявшегося накануне в Санкт-Петербурге заседания Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Экспертами было подготовлено пять различных методик - новых методик никто не предложил. По всем этим пяти методикам белорусская сторона должна получить 1% от распределения пошлин дополнительно", - сказал Игорь Петришенко.

"Нам безразлично, какую методику мы задействуем, но по любой методике Беларусь дополнительно должна получить 1%", - уточнил вице-премьер.

Игорь Петришенко напомнил, что когда в ЕАЭС принимались Армения и Кыргызстан, то остальные государства союза - Беларусь, Россия и Казахстан - согласились перераспределить часть таможенных пошлин в пользу новых членов.

"Мы считаем, что должна быть четкая, справедливая методология подсчета пошлин, - указал вице-премьер. - Глава белорусского государства предложил: она должна пересматриваться один раз в три года. Стороны условились, что дискуссия будет продолжена, поскольку есть еще время до декабря 2019 года прийти к согласованному варианту методики расщепления таможенных пошлин".

Вице-премьер заявил, что эксперты, которые разрабатывают методики распределения пошлин, признают потери белорусской стороны. "Справедливость в нашем Евразийском экономическом союзе должна быть", - резюмировал Игорь Петришенко.

В настоящее время ввозные таможенные пошлины в ЕАЭС распределяются следующим образом: Армения получает 1,22% от общего объема, Беларусь - 4,56%, Казахстан - 7,055%, Кыргызстан - 1,9%, Россия - 85,265%.-0-